Adolescente hacker resgata R$ 37 mil em auxílio emergencial mediante fraude

Morador em Bauru, baixava CPFs da Receita Federal e transferiu o dinheiro de mais de 60 pessoas

Diariamente são registrados boletins de ocorrências por pessoas que tiveram valores do auxílio emergencial do governo federal sacados de forma fraudulenta por estelionatários. Em Araçatuba (SP) há várias vítimas desse tipo de crime.

Na sexta-feira (19), a Polícia Civil de Bauru conseguiu deter um adolescente de 17 anos, que vinha praticando esse tipo de golpe e conseguiu sacar irregularmente o benefício de mais de 60 pessoas.

Com a fraude, ele obteve mais de R$ 37 mil, dinheiro que foi usado para adquirir entre outras coisas, produtos eletrônicos, incluindo um Iphone 11 Pro, um Drone e uma câmera de segurança WiFi, que foram apreendidos.

Ele foi identificado por equipe de Inteligência do (Setor de Investigações Gerais) coordenada pelo delegado Eduardo Herrera dos Santos.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o adolescente usava programas maliciosos de computador para fraudar o programa social do governo federal. Ele fazia o cadastro de cidadãos com direito ao benefício e sacava o dinheiro antes do real beneficiário.

Um mandado de busca e apreensão foi solicitado à Justiça e concedido. A polícia encontrou o adolescente na casa dele na manhã de sexta-feira, comprovou a fraude e ele confessou o ato infracional.

Segundo a polícia, foi constatado que o investigado agia sozinho e esse montante de R$ 37 mil ele obteve no período de menos de um mês, fazendo mais de 60 vítimas.

Como fazia

Ouvido pela polícia, o rapaz contou que trabalha como assistente de Departamento Pessoal, mas está em tele trabalho devido à pandemia da covid-19.

Ele disse que tem profundo conhecimento em informática e mantinha contato com “hackers” do País inteiro, na Deep Web (espaço da Internet usado para a prática de crimes), onde todos se identificam com “nicknames”.

De acordo com ele, no final de maio começou a desenvolver “scripts” , que são linguagens de programação, denominados “robot” , com o objetivo extrair CPFs da Receita Federal.

Esses “scripts” foram compartilhados com outros elaborados por outros hackers e nessa troca, conseguiu montar o próprio esquema e passou a agir sozinho.

Conta

Após ter acesso aos CPFs, eram gerados os dados das pessoas aptas a receberem o benefício e os valores destinados ao site de compra “Mercado Pago”.

Esses valores eram enviados na forma de pagamento e, pagando R$ 3,00 por operação, ele transferia o dinheiro para a conta poupança pessoal.

Com o dinheiro ele disse que comprou diversos produtos eletrônicos, comida e outros gastos. A polícia conseguiu recuperar o Iphone 11, o drone e a câmera de segurança que teriam sido comprados com dinheiro fraudado do auxílio emergencial.

Movimentação

Os policiais constataram que entre abril e maio houve movimentação de aproximadamente R$ 700,00 na conta do adolescente, mas a partir de junho ele começou a receber os benefícios.

O investigado alegou ter parado de cometer a fraude, pois achava que era errado. Ele disse que não tem ideia das identidades dos beneficiários que tiveram o saldo do auxílio emergencial transferido para a conta dele.

O adolescente foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Bauru, assumiu o compromisso de não voltar a cometer o ato infracional e foi liberado.

Os objetos apreendidos serão periciados e será instaurado procedimento de ato infracional de estelionato. A polícia segue as investigações para tentar identificar outros possíveis envolvidos.

Alerta

Na manhã de sexta-feira, a assessoria de imprensa Polícia Federal distribuiu uma nota informando que as pessoas que tiveram o benefício sacado de forma fraudulenta não precisa procura a delegacia.

Segundo a nota, basta notificar o caso à Caixa Econômica Federal, para iniciar o procedimento de contestação para possível ressarcimento.