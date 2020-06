Duas pessoas são atacadas por cães Pit Bull na rodovia Integração

TUPI PAULISTA – Um idoso de 77 anos e um homem de 47 anos, ambos moradores na cidade de Dracena, sofreram ferimentos pelo corpo ao serem atacados na tarde de sexta-feira (05), por cães da raça Pit Bull quando transitavam pela Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP 563), km 132, trecho da cidade de Tupi Paulista. Os dois foram socorridas ao Pronto Atendimento Médico de Dracena por equipes do Corpo de Bombeiros, medicados com injeções antirrábicas. Os animais foram apreendidos.

O incidente aconteceu às 13h40, quando o idoso praticava exercícios pedalando sua bicicleta pela rodovia Integração, trecho urbano de Tupi Paulista, quando foi atacado pelos dois animais. O homem passava com seu veículo pelo local no momento do ataque e parou para ajudar, acabando também por ficar ferido.

O Policiamento Rodoviário foi acionado para atender a ocorrência, enquanto os animais, dois cães da raça Pit Bull, foram afastados por populares e posteriormente, recolhidos ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, também com o apoio dos Bombeiros.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tupi Paulista/SP, onde darão prosseguimento nas investigações para possível identificação do (s) proprietário (s) responsável pela omisso na guarda dos animais. (Informações da Polícia Rodoviária)