Incêndio atinge casa e deixa idoso ferido em Lins

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o chamado do incêndio foi feito por volta 9h30 e o fogo demorou cerca de uma hora para ser controlado. O imóvel ficou totalmente destruído.

Ainda segundo os bombeiros, o morador da casa relatou que ele mesmo jogou uma bituca de cigarro no chão da sala e foi para o quarto. Quando percebeu, a casa já estava tomada pelo fogo e ele não conseguia sair do local.

O homem foi resgatado e levado para Santa Casa de Lins, mas o hospital não informou o estado de saúde da vítima.