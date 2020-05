Lavrador destrói Vectra da ex-esposa após assinar pedido de separação na Três Barras

CASTILHO – O lavrador A. L. O., de 42 anos, residente no Assentamento Celso Furtado (Três Barras), em Castilho, está sendo acusado de causar severos estragos em um veículo na noite do dia 05, depois que assinou a petição de separação de sua ex-esposa, inclusive ameaçando-a. Ele não foi localizado na ocasião dos fatos e a vitima registrou boletim de ocorrência no plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Tudo aconteceu próximo de 22h, quando a lavradora P. B. C. O., de 35 anos, residente na Av. Lisboa, no jardim Europa, foi levar para o acusado os papéis referentes ao divórcio dos dois, depois de um casamento de oito anos, que resultou no nascimento de uma filha de 6, separação há um ano e uma tentativa de reconciliação a uns três meses. Vale salientar que a assinatura da separação havia sido combinada anteriormente entre as partes.

A vítima então foi com uma amiga e seu atual companheiro V. N. S., de 46 anos, até um quilômetro antes do sitio mencionado, tendo o homem descido do veículo e somente as mulheres continuaram no Vectra e foram até a residência do ex-companheiro.

Segundo a vítima, a conversa até foi amistosa, tendo o acusado assinado os papéis da separação. Porém, após devolver os referidos papéis e a mulher ter entrado no véiculo, o homem se apoderou de uma pequena tora de eucalipto e passou a golpear o Vectra, destruindo seu parabrisa traseiro e o vidro da porta traseira, direita, além de amassamentos na lataria, dizendo à ela: “Isso é para você aprender”.

Depois disso a mulher fugiu do local e reencontrou seu atual companheiro onde havia descido e foram para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde foi elaborado boletim de ocorrência de dano, ameaça e violência domestica.

A mulher foi informada que tem o prazo de seis meses para representar (denunciar formalmente), contra o ex-companheiro.