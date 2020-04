Dois homens morrem em troca de tiros com a PM em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – Antônio César, conhecido por Tony Cowtry, de 22 anos e Marcos Rodrigues Figueiredo Silva, de 31 anos, morreram durante uma troca de tiros com a Força Tática nas proximidades da Penitenciária de Segurança Média na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar se deslocou ao local, após denúncias anônimas de dois suspeitos em uma moto Twister de cor amarela, teriam entrado na mata localizada aos fundos do presídio para tentar introduzir armas e drogas por cima da muralha.

Durante as buscas, os policiais enfrentaram dificuldades em caminhar por certa distância com a viatura, saíram do interior e caminharam em uma área mais limpa ao lado da mata, quando alguns metros se depararam com a dupla.

Neste momento, a equipe notou que os suspeitos estavam armados com um revólver calibre 32mm e uma pistola calibre 765mm. Um dos homens ainda levava uma mochila de cor azul nas costas.

Ao perceberam a presença da equipe, os homens não respeitaram a ordem de parada, apontaram as armas na direção dos policiais e passaram a efetuar disparos.

Os policiais revidaram e acabaram alvejando a dupla. Uma equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local e atestou o óbito da dupla.

Conforme o registro policial, um deles foi identificado como Tony Cowtry, conhecido nos meios policiais.

Ao ser verificado o conteúdo da mochila, foram encontradas; duas garrafas plásticas contendo em seu interior 14 porções de maconha embaladas prontas para a venda, quatro tabletes de maconha embaladas, pesando aproximadamente 1.700 kg, dois celulares da marca Samsung embalados em plástico bolha e um fone de ouvido.

O delegado Marcílio Ferreira Leite foi ao local acompanhado da equipe da Perícia Técnica. As armas e a moto utilizadas pela dupla também foram apreendidas. (Albecyr Pedro)

Fonte: Hojemais Três Lagoas