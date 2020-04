PM prende “Alemão do PJ” acusado de tráfico de entorpecentes

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 19, o serviços gerais J. V. A., o “Alemão”, de 18 anos, residente na rua professor Hélio Perecin, bairro Pereira Jordão, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com porções de maconha (Cannabis Sativa) e cocaína, Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu pela carceragem até ter seu destino decidido pelo juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática, formada pelo sargento PM Crepaldi, cabos PMs Coutinho e Magno, recebeu uma denúncia dando conta que o indivíduo de vulgo “Alemão”, morador do bairro Pereira Jordão, teria em casa duas armas de fogo, uma pistola provavelmente calibre 765 e um revólver, além de drogas.

Diante das denúncias, os militares deslocaram ao local indicado no bairro Pereira Jordão, localizando o rapaz no cruzamento das ruas Francisco Ruiz (antiga D. Pedro I, com Hélio Perecin, abordando-o e revistando-o, porém, não encontraram nada de ilícito em seu poder.

Com a sua autorização e a de sua avó, foi realizada uma busca domiciliar com objetivo de localizar as possíveis armas, que terminou com a localização de 8,9 gramas de maconha e 1 grama de cocaína, bem como R$ 30,00.

Diante das evidências e das denúncias anteriores, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas a ele, sendo conduzido, junto com a droga apreendida, ao plantão de polícia judiciária onde o delegado Marcelo Zompero ratificou a voz de prisão.

Alemão ficou recolhido na carceragem da delegacia à disposição da justiça pública, até que o juiz decidisse sobre seu destino, já que não está havendo audiência de custódia presencial e no dia seguinte o juiz determinou que ele responda ao processo em liberdade.

“ALEMÃO DO PJ”

Segundo informações, o serviços gerais J. V. A., o “Alemão”, de 18 anos, é o mesmo que seria alvo dos tiros que resultou na morte do braçal Rogério de Souza, o “Grilo”, de 42 anos, na noite do dia 27/03, que conversava com colegas de cachaça em frente de uma residência da rua Francisco Ruiz, no bairro Pereira Jordão e três indivíduos em bicicleta e armados, começaram a atirar contra eles. Um outro homem identificado por “Beto”, foi ferido com um tiro na panturrilha da perna esquerda.

Além de “Alemão”, o outro alvo seria um adolescente conhecido pelos apelidos de “Bebê”, “Bê” ou “Bielzinho”.

“Alemão do PJ” confirmou à reportagem que naquela noite do homicídio caminhava com “Bebê” pela rua Alcides Fernandes Paiva e, no cruzamento com a rua Francisco Ruiz, os três indivíduos surgiram cada um em uma bicicleta e dois deles sacaram das armas e falaram para “sentar bala” neles.

“Alemão” e “Bebê” então correram e ao verem a porta daquela residência aberta e várias pessoas conversando na frente dela, entraram e foram para os fundos, na intenção de se salvarem.

Nesse interim, “Grilo” e o outro homem identificado por “Beto”, se levantaram e tentaram correr ‘. “Grilo” levou um tiro do lado esquerdo do tórax, caindo morto dentro da casa, entre um fogão e a porta da cozinha. “Beto” foi para um ligar da casa enquanto se salvava e aguardava o resgate dos bombeiros.

Os três acusados de envolvimento no homicídio e tentativa de homicídio foram identificados dias depois pela Polícia Civil e dois adolescentes foram apreendidos, sendo um da cohab Gasparelli e outro da São João, além de outro maior preso, de 18 anos, morador da cohab Otavio Minholi, no jardim Europa.

Depois desse homicídio, o Pereira Jordão ainda foi alvo de outro tiroteio, quando dois homens foram feridos na esquina das ruas Alcides Fernandes Paiva com “D”, da cohab do bairro, porém, eles não tem envolvimento com a guerra de gangues. Novamente os alvos seriam “Bebê” e “Alemão”, mas eles não estavam pelo local naquela ocasião.