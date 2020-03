Polícia aguarda vaga em presídio para transferir ex que matou esposa a tiro e fugiu para Campo Grande

“O inquérito está sendo encaminhado para o delegado do município onde o crime ocorreu. A arma não foi localizada e o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Por enquanto, ele está em uma cela da Deam e estamos aguardando vaga. O pedido já foi encaminhado para a 1° VEP [Vara de Execuções Penais]”, comentou.

O suspeito responde pelos crime de feminicídio, tendo as qualificadores de motivo torpe e emboscada. Somadas, as penas ultrapassam 40 anos de reclusão.

Policiais militares de Água Clara, em conjunto com militares de Campo Grande, conseguiram capturar o suspeito por volta das 11 horas (de MS) de sexta-feira (27), 18 horas após o assassinato. Ele estava na região central da cidade.

Em depoimento, ele disse que teve uma discussão com a esposa e, na verdade, teria sido ela quem apontou a arma para ele. Durante uma suposta briga, ele tirou a arma das mãos dela e atirou. No entanto, a versão não convenceu a polícia, que possui versão de testemunhas nos autos e também aguarda a conclusão de laudos periciais.

A vítima foi morta com um tiro na testa pelo ex-companheiro por volta das 17 horas de quinta-feira (26), em Água Clara, município que fica na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Euzébia Clara Leite Pereira, conhecida como Clara Bianc, estava sozinha em casa com o suspeito, quando ambos discutiram e ele não teria aceitado o fim do relacionamento. A irmã dela, que mora ao lado, ouviu a briga e em seguida um tiro.