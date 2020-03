Ação beneficente de casal e policiais militares e rodoviários entregam marmitex para caminhoneiros

ANDRADINA – Em um bela iniciativa de ação beneficente protagonizada pelo casal Leia Ariane da Silva e José dos Santos Nascimento, o “Terra Seca”, morador de Murutinga do Sul, e com a participação de policiais militares também de Murutinga, junto aos Programa Vizinhança Solidária daquela cidade, que tem como tutores Almir e Meire, além de policiais de rodoviários, aproximadamente 120 marmitex e água mineral foram entregues na última sexta-feira, 27, para caminhoneiros nesse período de propagação do coronavírus (covid-19).

A ação ocorreu em frente da base do Pelotão da Polícia Rodoviária, localizado no quilômetro 631 da Rodoviária Marechal Rondon, em Andradina, com início as 11h.

Segundo o cabo PM Freitas, após enviar ofício e receber apoio do comandante do pelotão rodoviária de Andradina, 1º tenente PM Teruel, , o cabo se mobilizou para assegurar as doações visando a confecção dos marmitex [quentinhas], com preço especial oferecido pela comerciante e ex-vereadora Regina Jordão.

Segundo os idealizadores do projeto, a ideia surgiu pela dificuldade de os caminhoneiros encontrarem restaurantes abertos à beira das estradas, bem como borracharias, banheiros para banhos, entre outros. Apesar do caos, os caminhoneiros não pararam e por isso mereciam uma ação solidária.

Segundo Ariane, uma das idealizadoras da ação, ela e o marido conseguiram se virar com comida em viagem recentemente no sul do País porque tem cozinha no caminhão truck, usado para transportar carga seca. Sabemos das dificuldades que esses caminhoneiros enfrentam na estrada e pelo esforço deles mereciam uma ação dessa, disseram feliz o casal.

Além da Polícia Rodoviária e de integrantes do Tático Ostensivo Rodoviário [TOR], a ação solidária contou com apoio de integrantes do Vizinha Solidária, PMs da Infantaria do 28º Batalhão da PM e de uma equipe da concessionária da rodovia.

O cabo PM Freitas elogiou a iniciativa do casal e de todas as pessoas envolvidas na ação, ficando feliz com o resultado final, porque, além do grande número de caminhoneiros alcançados, deixou neles a grande impressão de que o Brasil vai melhorar cada vez mais. O comandante do pelotão rodoviário também elogiou a ação dos envolvidos e colocou a Polícia rodoviária à disposição de ações semelhantes.