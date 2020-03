Moto furtada em frente de supermercado é localizada abandonada no PJ

ANDRADINA – Uma denúncia anônima possibilitou que a Polícia Militar resgatasse na noite de domingo, 29, a motocicleta Titan 150cc, na cor preta, pertencente a uma funcionária de um supermercado da cidade. O veículo estava abandonado dentro de um terreno localizado na rua Paes Leme, próximo da creche Lourdes Cardoso, no bairro Pereira Jordão. Foi elaborado boletim eletrônico de localização de veículo e devolvido à proprietária.

FURTO

A motocicleta foi furtada na noite de sábado, 28, quando estava estacionada em um bolsão praticamente ao lado do supermercado Rede Pas, localizado no cruzamento das ruas Rodrigues Alves com 9 de Julho, centro e a funcionária estava trabalhando. Ao sair, por volta das 21h, não a localizou mais.

Segundo suas postagens em redes sociais, chegou até ela informações de que um indivíduo ‘gordinho’, trajando camiseta branca, short jeans, descendo sentido bairros Jardim das águas e Pereira jordão, na mesma rua do mercado, empurrando a moto e sem capacete.

Diante dessas informações, a Polícia Militar foi avisada, efetuou patrulhamento por vários bairros, mas não localizou nenhum suspeito, nem a moto. Somente no outro dia a mesma foi localizada.

USADA COMO “CAVALO”

Suspeita-se que o indivíduo que furtou a motocicleta a usaria para cometer represália (usar como ‘cavalo’ no jargão popular), contra jovens do bairro suspeito de terem cometido um homicídio na noite de sexta-feira, 27, na rua Francisco Ruiz (antiga D. Pedro I), que teve como vítima o trabalhador braçal Rogério de Souza, o “Grilo”. O crime teve ainda como vítima o desempregado José Roberto, o “Beto”, alvejado com um tiro na panturrilha esquerda.

AGRADECIMENTOS

A proprietária da motocicleta postou em redes sociais um agradecimento a todos que compartilharam sua publicação informando do furto. Obrigado a todos policiais militares também, que se dispunham a ajudar o casal.