Polícia Rodoviária localiza mais de 7 toneladas de maconha em fundo falso de caminhão e prende motorista

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um caminhão, com placas de Franca (SP), conduzido pelo rapaz, natural de Naviraí (MS).

Durante a fiscalização, os policiais notaram o nervosismo do motorista, que também apresentou respostas desencontradas aos questionamentos sobre os motivos de sua viagem, e a atitude do rapaz motivou uma busca em seus pertences pessoais e no veículo.