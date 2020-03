Morador de Nova Independência é detido acusado de estelionato

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um morador de Nova independência, de 28 anos, funcionário de uma indústria de papelão em Andradina, foi detido pela Polícia Militar da cidade na noite de sexta-feira, 27, para averiguação de um possível estelionato praticado por ele ao comprar um celular Iphone e emitir cheque sem fundo. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi ouvido e colocado em liberdade enquanto as investigações prosseguem. O celular foi recuperado pela PM e restituído à proprietária.

A detenção do rapaz aconteceu quando os policiais militares cabos Freitas e Gustavo chegaram para assumir o serviço regular (turno), e o autor estava na base do Pelotão PM querendo fazer um registro de ocorrência por veiculo dublê. Segundo Antônio (o autor), na mesma sexta-feira, 27, no período da tarde, ele avistou um veiculo VW/Gol, cor prata, com as mesmas placas que o automóvel dele, na cidade de Andradina, distante aproximadamente 40 Km.

Porém, segundo o apurado pelos policiais, o possível veiculo duble era de duas portas e o dele quatro portas. Os PMs acharam estranho a versão de Antônio, sendo um tanto fantasiosa e começaram indaga-lo sobre o fato ocorrido corretamente.

Como era do conhecimento da equipe policial que essa semana um rapaz com as mesmas características de Antônio e com um carro com as placas EBX – 6708 (anotado pela vítima), havia comprado um celular na cidade de Andradina e emitido duas folhas de cheques sem fundos, eles desconfiaram que poderia haver materialidade de estelionato.

Como os policiais tinham os dados da vitima, bem como o telefone, eles entraram em contato com ela, que enviou alguns áudios do aplicativo whats app, sendo constatado que a voz era muito parecida com a voz de Antônio, o acusado de ser o autor do estelionato.

Solicitaram a Antônio se poderiam tirar uma foto dele e mandar para a vítima, ele permitiu ser fotografado e a foto foi enviado à mulher, que reconheceu o rapaz como sendo a pessoa com a qual ela havia feito a transação de venda do celular.

Cabe ressaltar, segundo boletim de ocorrência, que Antônio havia registrado na Delegacia eletrônica um boletim de ocorrência por extravio de sete folhas de cheques.

Diante da situação, os PMs fizeram contato com o investigador de plantão em Andradina e conduziram a ocorrência para o plantão da Delegacia Seccional.

Por determinação da delegada Michelli da Silva Migliorini, foi elaborado boletim de ocorrência de averiguação de estelionato, tendo as partes ouvidas e liberadas ao final do boletim de ocorrência.