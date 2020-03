Provável guerra de gangues provoca homicídio e tentativa de homicídio no PJ

ANDRADINA – O trabalhador braçal, Rogério de Souza, o “Grilo”, de 41 anos, foi assassinado a tiros e o serviços gerais José Roberto de Souza, o “Beto”, de 32, ferido na perna esquerda, altura da panturrilha, em um crime ocorrido na noite de sexta-feira, 27, que abalou o bairro Pereira Jordão, onde os dois moravam e toda a cidade de Andradina como um todo, já que estava havendo um período de calmaria na guerra de gangues de jovens de bairros, embora os dois não tivessem envolvimento. A Polícia Militar foi acionada, isolou o local para o trabalho da perícia técnico/científica e o corpo de “Grilo” foi retirado do local por uma empresa funerária. O fato foi registrado no plantão policial.

Conforme o apurado pela reportagem, “Grilo”, “Beto”, o dono da casa Nelson José de Oliveira, 55, estavam em frente da residência localizada na rua Francisco Ruiz, nº 795 (antiga D. Pedro I), no bairro Pereira Jordão, ingerindo bebida alcoólica. Havia pelo menos outras 4 pessoas na casa, entre eles um adolescente de 15 anos, de apelido “Bê”, que é primo de “Grilo”, e outro de pré-nome Marquinhos.

Em determinado momento, dois rapazes em bicicletas saíram da rua Alcides Fernandes Paiva (rua do Asilo), entraram pela rua Francisco Ruiz e foram ao encontro deles. Sem dizer nada eles sacaram de armas de fogo que estavam em suas cinturas e começaram a atirar em todos.

Desesperados, alguns correram para a lateral do muro, alguns caindo e outros correram para dentro do imóvel. “Grilo” levou um tiro fatal do lado esquerdo do peito, caindo dentro da casa, entre a sala e a cozinha. Já “Beto”, ferido na perna sem muita gravidade, conseguiu se esconder no fundo da casa. O adolescente “Bê” fugiu pelos fundos, pulando muros e quintais. Não se sabe se ficou ferido, já que não estava na residência no momento em que os policiais militares chegaram.

O Corpo de bombeiros foi acionado e quando chegou ao local constatou que “Grilo” não resistiu ao ferimento e entrou em óbito na divisa da sala para a cozinha da casa. Já “Beto” foi socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por exames de raio X na perna para avaliar a extensão dos danos causados e teve o ferimento suturado, permanecendo em observação.

PROVÁVEL GUERRA DE GANGUES

Pelo que foi apurado pela reportagem, “Grilo” e “Beto” nada tinham a ver com o episódio, mas o adolescente de 15 anos e primo da vítima fatal seria o alvo dos atiradores, já que teria entrado em confronto o ano passado contra jovens do jardim Europa. Porém, ele acabou apreendido nesse período e saiu da Fundação Casa e os ânimos haviam se acalmado. A menos de 30 dias e seus inimigos souberam disso, passando a procura-lo pelo bairro em que mora.

Como ele é novo e ágil, conseguiu fugir da saraivada de tiros, mas “Grilo” e “Beto”, que estavam embriagados, demoraram muito para reagir e esboçar uma fuga. Os atiradores chegaram a entrar na área da casa, mas como estava muito escura, eles desistiram de continuarem a perseguição.

Alguns nomes de possíveis autores já foram repassados para as Polícias Civil e Militar e a DIG – Delegacia de Investigações Gerais deve entrar no caso na próxima semana.