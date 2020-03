Polícia Civil prende jardineiro suspeito de matar e roubar idosa no Chapadão, em Campinas

Apesar do corpo da idosa ter sido encontrada na manhã do dia 12 de março, a investigação apontou que o crime teria ocorrido no dia anterior. O suspeito informou que matou a vítima por volta das 7h30 do dia 11.

À polícia, o jardineiro disse que havia feito um serviço para a idosa uma semana antes, e recebido R$ 150 por isso. Como ela deixou acertado um retorno, ele contou que planejou um furto.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse que realizava o serviço quando aproveitou para pular uma janela para furtar. Nesse momento, no entanto, a vítima flagrou a ação e começou a gritar “ladrão”.

Segundo a corporação, o jardineiro, então, jogou um vaso contra a idosa, que não caiu. Como ela continuava a gritar, ele pegou uma faca que utilizava no serviço e a golpeou na região do pescoço.

Dos produtos levados da casa, o relógio ele teria vendido por R$ 35 e ficado com os R$ 20 em notas e R$ 2 em moedas encontrados na carteira, que foi descartada próximo do local do crime.