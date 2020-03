Idosa de 81 anos morre com suspeita de gripe Influenza H1N1

Gripe é conhecida pela sigla H1N1 e é altamente contagiante e perigosa. Também subiu para 7 os casos suspeitos de coronavirus em Andradina

ANDRADINA – Uma idosa de 81 anos morreu na Santa Casa de Andradina, com suspeita de H1N1 (Influenza), em uso de tamiflu com acometimento pulmonar, que evoluiu para a morte. Ela estava internada na instituição de saúde desde o dia 16 de março. Foram colhidas amostras biológicas para investigação etiológica do quadro com hipóteses diagnósticas de influenza e outros vírus respiratórios.

CORONAVIRUS

A Vigilância Epidemiológica também informou através de nota que aumentou para sete o número de suspeitos de Coronavírus (antes eram quatro), sem falar na doenças como dengue, Zika, enfim, todas as já registradas no município e que, também se não cuidados, pode também levar a morte.

Quem tiver condições de permanecer em isolamento social (em casa) lavar as mãos, braços e rosco com sabão e, se possível, se higienizar com álcool em gel, pois a situação é no mínimo delicada.

MIL NOTICIAS/Agência