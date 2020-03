Polícia Civil fecha laboratório de cocaína em Mirassol e dois homens são presos

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a polícia, com a prisão deles foi desmontado um grande esquema de tráfico de drogas na cidade.

No para-choque do carro, os investigadores encontraram 33 tijolos de pasta base de cocaína e uma pistola alemã HK calibre 380, com munições e um silenciador.

No outro veículo, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais foram até a casa do motorista, no bairro Vale do Sol, em Mirassol, e encontraram três prensas hidráulicas usadas para prensar o entorpecente, vários quilos de produtos químicos para batizar a cocaína, apetrechos e outros objetos para manipular e preparar a cocaína.