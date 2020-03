Policiais militares são alvos de operação da PF por sequestro de estrangeiro refugiado no Brasil

Conforme a PF, o homem boliviano tinha mandado de prisão em aberto no país dele e estava refugiado no Brasil. Em agosto de 2019, os suspeitos entraram com armas no comércio onde a vítima estava, a tiraram a força de lá e a deixaram em Porto Quijarro. Quando passavam pelo posto de migração na fronteira, a vítima ainda tentou fugir.