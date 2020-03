Homens são presos suspeitos de morte de advogado em escritório em Juara (MT)

Os dois suspeitos, que não tiveram o nome divulgado, foram presos por policiais militares da Força Tática ainda na região de Juara. A arma que teria sido usada no crime foi apreendida.

O crime ocorreu às 8h (horário de Mato Grosso) na Rua Belo Horizonte, Centro da cidade. Milton, que estava sentado na mesa do escritório, foi baleado no rosto.

Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB) lamenta a morte do advogado e diz que o caso está sendo acompanhando pelo presidente da OAB Juara, Ghyslen Lehnen, que acionou as equipes de saúde e da Polícia Militar para as primeiras providências.