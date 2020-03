Ladrões roubam agrotóxico em chácara e dois deles morrem em confronto com policiais em MT

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados roubaram agrotóxico de uma chácara na região. Eles também teriam envolvimento no roubo de gado e tentaram roubar uma caminhonete.

A polícia foi chamada e encontrou um dos suspeitos no interior da propriedade. Esse suspeito alertou os demais assaltantes.

No entanto, a polícia descobriu que eles já tinham envolvimento em um roubo no mês de fevereiro em Nobres, a 151 km de Cuiabá. Armas foram apreendidas com os suspeitos.