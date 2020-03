Adolescente de 17 anos é baleado com dois tiros nas costas em MS

De acordo com a ocorrência, o crime foi na rua Cesar Augusto Teles. Um dos tiros acertou próximo a coluna do adolescente. Ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande em uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais civis e militares fazem rondas na região em busca do suspeito. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.