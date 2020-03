Homem é preso suspeito de receber drogas pelos Correios em Getulina

A prisão por tráfico de drogas teve apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins. De acordo com as investigações, o suspeito recebia os entorpecentes escondidos em encomendas.

A Polícia Civil cumpriu buscas na casa do investigado, logo depois que ele recebeu uma entrega. No local, a polícia apreendeu porções de cocaína e maconha, balanças de precisão e mais de R$ 6 mil.

Em nota, os Correios informou que mantêm estreita parceria com as autoridades policiais para o prevenir o tráfico, por meio do serviço postal, de drogas e demais itens proibidos. Informou ainda que, por ser assunto relacionado à segurança e para preservar a integridade dos empregados, a empresa não divulga detalhes sobre essas operações.