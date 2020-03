Morre advogado que foi internado na UTI após se envolver em confusão com a ex durante festa de carnaval

Luís Henrique Marques, de 51 anos, será enterrado na tarde desta quarta-feira (4), às 13h. O Instituto Médico Legal (IML) vai apontar as causas da morte do advogado.

A Polícia Civil abriu um inquérito depois que um amigo da vítima, que é médico, registrou um boletim de ocorrência questionando as lesões sofridas por Luís.

Segundo o registro policial, o médico relatou aos policiais que recebeu uma mensagem da ex-mulher do amigo, falando que ele tinha bebido demais e caído no clube de campo. Ele teve ferimentos na cabeça e foi levado para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o BO, o médico estava de plantão no dia e foi visitar o colega, quando notou que as lesões não seriam causadas por uma queda, mas por agressão, e decidiu registrar a ocorrência.