Abertura oficial da Copa Master 40 aconteceu domingo (1º) em Castilho

CASTILHO – A Prefeita Fátima Nascimento participou na manhã de domingo,01, da cerimônia de abertura da Copa Master 40 (Veteranos), no campo do Leão. Antes da execução dos hinos Nacional e Municipal, Fátima parabenizou todas equipes inscritas no campeonato e desejou boa sorte aos atletas e comissão esportiva.

“Mais uma vez nossa Administração mantém o incentivo ao esporte castilhense. Desejo a todos um ótimo campeonato e podem sempre contar com nosso apoio”, pronunciou a Prefeita.

Com sete equipes inscritas, a Copa Master 40 teve início com dois jogos e 11 gols, 7 na primeira partida e 4 na segunda. O jogo de abertura foi entre Conveniência Joary e Clube União.

Apesar de sair na frente e estar vencendo a disputa por 2 a zero, a equipe da Conveniência não suportou a pressão do adversário no segundo tempo e tomou a virada. Fim de jogo e placar de 5 a 2 para Clube União.

Na segunda partida entraram em campo as equipes Primavera versus Peladeiros 40. A exemplo do primeiro jogo, também teve virada no placar. Primavera saiu na frente, mas no segundo tempo a equipe teve dois jogadores expulsos.

Assim, foi facilmente dominada pelo adversário que empatou e ainda marcou mais dois gols. Fim da partida e placar de 3 a 1 para Peladeiros 40.

No próximo fim de semana também haverá rodada no sábado, dia 07, às 5 horas da tarde. Entrarão em campo Magnatas versus Falcon Esporte Clube.