Nova turma do Tiro de Guerra começa a ter instruções em Andradina

ANDRADINA – O secretário municipal de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública do Governo de Andradina, tenente-coronel Nilo Alves da Silva, participou na manhã de segunda-feira (02), da aula inaugural aos 50 novos atiradores da turma de 2020 do Tiro de Guerra 02/007.

Ao lado do 1º sargento Moises de Souza Mattos, chefe de instruções do TG e comandante da tropa, Nilo esteve representando a prefeita Tamiko Inoue que também é diretora do TG de Andradina.

“É uma honra estar presente neste momento tão especial que marca o início de uma fase de aprendizados que poderão transformar a vida desses jovens. Com disciplina, esforço e dedicação, com certeza teremos bons cidadãos no final desta etapa”, comentou o secretário.

Durante a instrução, serão apresentadas as rotinas de aulas e trabalhos a serem realizados pelos jovens. No dia 21 de março será a primeira formatura com a entrega de fardamento e armas, além da definição de monitores e cabos. Os novos atiradores receberão instruções até o dia 30 de novembro.

Secom/Prefeitura