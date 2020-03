Morador de Brasília é preso com 3.000 maços de cigarros contrabandeados

RUBIÁCEA – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de sexta-feira, 28, P. H. C., 20 anos, morador de Brasília-DF, acusado de contrabando de cigarros / descaminho, depois de flagrado em um ônibus de linha regular de transporte de passageiros transportando 3.000 maços de cigarro e brinquedos de origem Paraguaia. Encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido.

A detenção do brasiliense aconteceu próximo de 20h40, durante o desencadeamento da Operação Rodovia Mais Segura, uma equipe do Policiamento Rodoviário de Araçatuba abordou um ônibus de linha regular de transporte de passageiros para vistoria na rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 562, altura do município de Rubiácea.

Durante entrevista com o passageiro P. H. C., 20 anos, morador de Brasília-DF, alegou que havia comprado brinquedos em Pedro Juan Cabalero, no Paraguai, para revender em sua cidade, porém, quando os policiais vistoriaram duas caixas grandes que ele trazia no bagageiro do coletivo, descobriram que escondidos em meio aos brinquedos eram transportados mais de 300 pacotes (totalizando 3.000 maços) de cigarros de origem Paraguaia.

Diante do material localizado, finalmente o passageiro alegou que comprou todas as mercadorias em Pedro Juan Caballero e pretendia revende-las na cidade onde reside.

Diante das circunstâncias P. H. C., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante por contrabando e descaminho, permanecendo a disposição da Justiça para realização de audiência de custódia.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à receita Federal.