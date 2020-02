Governo Gilson Pimentel faz o melhor Carnamuru de todos os tempos de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – A 21ª edição do Carnamuru 2020, promovido pelo governo do prefeito Gilson Pimentel e sua vice Neide Becaria, com apoio da Câmara de Vereadores, está sendo considerado como o melhor carnaval de todos os tempos realizado até então no município. O sábado, 22, foi considerado estupendo, com um público que beirava os 10 mil foliões. Tem ainda esta segunda-feira, 24, para mais uma noite de folia e, quem sabe, bater o recorde com um formidável multidão presente na ultima noite do Carnamuru.

A cidade de Murutinga do Sul está recebendo uma verdadeira multidão de foliões de toda região de Andradina, visitantes de Três Lagoas/MS e até de Londrina/PR, sem falr dos filhos da terra qwue trabalham fora e vem especialmente para a festa, num clima de alegria, onde predomina a civilidade, num encontro de famílias e amigos, onde, mesmo com tantas pessoas de fora visitante, a rivalidade ficou de lado, com predomínio da emoção contagiante e sorrisos estampados nos rostos de todos os presentes.

Para o 21º Carnamuru estar sendo considerado o maior de todos os tempos, foi necessário o engajamento de muitos amigos, colaboradores da administração municipal, voluntários, segurança especialmente treinada para o divertimento e segurança dos foliões e policiamento ostensivo preventivo nas duas principais entradas da cidade, tanto pelo acesso da rodovia Marechal Rondon, como na estrada vicinal que ligam os municípios de Andradina e Guaraçaí, beirando a linha férrea.

O povo agradece a administração Gilson e Neide pelo esforço, pelo trabalho árduo na realização do 21° Carnamuru, onde toda Região esteve presente, além de visitantes de muito distante, abrilhantando ainda mais o Carnamuru 2020. “Quero agradecer cada um que já se fez presentes e aqueles que ainda virão na noite de segunda-feira, 24, se divertir, demonstrando com isso que o evento é o maior de toda a região”, finalizou o prefeito Gilson Pimentel.