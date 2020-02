Policial e agente penitenciário são baleados em bar em avenida de Rio Preto

Segundo a Polícia Militar, os tiros começaram depois de uma briga dentro do bar no sábado (22). Três pessoas que teriam se envolvido na briga foram embora e, instantes depois, passaram em frente ao local atirando.

Um disparo atingiu o ombro do agente penitenciário e a mão do policial militar. Outros policiais, em um carro particular, perseguiram os autores do disparo que acabaram batendo o carro na fuga.