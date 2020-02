Colisão deixa uma pessoa morta e quatro feridas em rodovia de Itapira

ITAPIRA/SP – Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa morta e quatro feridas na Rodovia Comandante Virgulino de Oliveira (SP-352), em Itapira (SP), na manhã desta quarta-feira (5).

O acidente aconteceu na altura do km 166. A vítima fatal, Jaime Dias dos Santos, de 38 anos, dirigia um veículo modelo Fiat Uno e morreu no local. No outro carro, estavam dois adultos e duas crianças que sofreram ferimentos leves, de acordo com a Intervias, concessionária que administra o trecho.