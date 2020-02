Avião sai da pista e fuselagem se parte em aeroporto na Turquia

Como foi o acidente?

Segundo o site especializado em aviação AVHerald, que obteve dados de transmissão do voo, o Boeing 737-800 tocou o solo a cerca de 1.950 metros depois da cabeceira e a apenas 1 mil metros do fim da pista. Com espaço muito curto, não houve como frear a tempo, e o avião caiu de um barranco no fim da pista.

O Ministério dos Transportes, porém, afirmou que a aeronave fez um “pouso forçado”, mas não detalhou os motivos do acidente. Com o impacto, houve um princípio de incêndio no interior do Boeing, mas logo equipes de resgate apagaram as chamas e evitaram que se alastrassem.

De acordo com a agência Associated Press, alguns passageiros conseguiram escapar pelos buracos abertos na fuselagem com o impacto. Logo após o acidente, dezenas de equipes foram ao local para socorrer os passageiros.

Após o acidente, as autoridades interromperam as operações no Aeroporto Sabiha Gokcen. Os voos que estavam programados ao local foram desviados.