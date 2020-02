Locutor Asa Branca morre aos 57 anos em São Paulo

TURIÚBA – Conhecido desde a década de 1990 por revolucionar a narração de rodeios no Brasil, o locutor Asa Branca morreu nesta terça-feira (04/02/2020), aos 57 anos. Ele estava internado no Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) e não resistiu às complicações de um câncer na mandíbula.

O anúncio foi feito no perfil oficial do artista nas redes sociais. Ainda não há mais informações sobre enterro e sepultamento. “É com muito pesar que informo o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos”, disse o comunicado.

A última internação de Asa Branca aconteceu na tarde de sábado (25/01/2020). Segundo a mulher, Sandra Santos, os médicos afirmaram que nada poderia ser feito para uma melhora do quadro do narrador.

Desde dezembro, o locutor passou por três passagens hospitalares em decorrência da doença, que já estava em estado avançado. Ele também era HIV positivo.

No final do ano passado, a equipe médica deu apenas um mês de vida para Asa, que recebeu visita de amigos no hospital. “Às vezes, ele está consciente e às vezes bem confuso. Ele reclama de dores e a morfina não faz mais efeito. Ele não está mais aguentando o sofrimento e já pede para morrer”, afirmou Sandra Santos.

