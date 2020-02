Mulher morre após sofrer acidente de moto e cair de viaduto a 15 metros de altura na BR-060, em Anápolis

O acidente aconteceu na tarde de domingo (2). Um vídeo feito por celular mostra médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentando reanimar a mulher (veja). Ela chegou a ser levada ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, a mulher viajava com um grupo de motociclistas no sentido Brasília – Goiânia.