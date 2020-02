Corpo de homem é encontrado em rio de Bocaina

A Polícia Civil de Jaú investiga se o corpo encontrado é de Antônio Moura, um taxista de 63 anos que desapareceu na cidade no dia 21 de janeiro. A família registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, pois notou que ele não apareceu para trabalhar.

A família de Antônio foi até o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo. No entanto, a identificação não foi possível devido ao avançado estado de decomposição.

Segundo o delegado Euclides Salviato, desde o desaparecimento do taxista, a polícia tem feito buscas na região. Ele informou que o letreiro do táxi já havia sido encontrado às margens de uma rodovia próxima ao Rio Jacaré.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de latrocínio, e a polícia investiga se alguém teria dispensado o corpo no local e fugido com o táxi, que ainda não foi localizado.