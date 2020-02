Homem alcoolizado morre após pegar bicicleta sem freios e bater na traseira de caminhão parado em MS

Conforme a polícia, a esposa do homem informou que ele estava a frente quando bateu na traseira de um caminhão que estava parado para entrar na BR-463.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima ficou desacordada, teve vômito e sangramento em um dos ouvidos. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Vida, onde não resistiu e morreu na madruga deste domingo (2).

Ainda de acordo com a esposa da vítima, o motorista do caminhão chegou logo após o acidente, perguntou o que tinha acontecido, funcionou o veículo e foi embora. A placa do caminhão não foi anotada.