Morre idoso com câncer que ganhou roda de samba no hospital em Marília

Roda de samba

Em julho do ano passado, Seu Zé estava internado no HC de Marília e fez um pedido inusitado à enfermeira: participar de uma roda de samba.

Então, a equipe do hospital e o grupo “Entre Amigos” se mobilizou e fez o desejo do Seu Zé se tornar realidade. A apresentação especial transformou a ala “E” do hospital em uma verdadeira roda de samba.

Segundo a técnica de enfermagem Bruna, o papel do hospital não é só curar um paciente, mas proporcionar dias felizes. A roda de samba e o sorriso no rosto do Seu Zé comoveram os funcionários do hospital e os integrantes da banda.