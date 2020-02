Cantor sertanejo morre após bater motocicleta em poste na volta de show em Cuiabá

De acordo com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Lindenberg de Medeiros Malaquias, de 29 anos, conhecido como Samuel, pilotava uma motocicleta Biz, atingiu um poste e morreu.

O cantor havia acabado de sair de um show em um bar sertanejo no bairro Jardim Europa, na capital mato-grossense. Ele fazia dupla com o cantor Gustavo, com quem se apresentou na noite de sexta-feira (31) no estabelecimento.