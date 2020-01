Motorista relata correria antes de mulher ser morta a tiros pelo ex em ônibus: ‘Ele gritou para abrir as portas’

MARÍLIA/SP – O motorista do ônibus onde uma mulher foi morta a tiros no início da manhã desta terça-feira (28), no distrito de Padre Nóbrega, em Marília (SP), relatou momentos de desespero e correria no coletivo antes do crime. O ex-marido da vítima é suspeito e se matou após a ação, informou a polícia.