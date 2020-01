Motorista ferido em grave acidente envolvendo Civic e carreta na Rondon

ANDRADINA – O motorista Mario José Martins Paredes, de 36 anos, residente na rua Evandro B. Calvoso, bairro Stella Maris, sofreu ferimentos no rosto e possível fratura de uma perna, ao se envolver em grave acidente de trânsito na noite de sábado, 25, na rodovia Marechal Rondon, próximo do Km 646, próximo do Posto Sertanejo e trevo do patrimônio de Paranápolis. Socorrido pelo resgate da Via Rondon até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu internado.

Segundo informações, o acidente acontece quando o homem dirigia um Honda Civic, na cor prata, pela rodovia Marechal Rondon, sentido Castilho/Andradina (interior/capital), quando, poucos metros após passar sobre o trevo do patrimônio de Paranápolis, perdeu o controle de pilotagem, atravessou o canteiro central de escoamento de águas pluviais da rodovia e bateu violentamente contra a carreta Scânia, na cor vermelha, de São Gabriel do Oeste, carregado de adubo.

Conforme declarações do motorista da carreta, ele e um colega coletaram cargas de aduba no porto de Paranaguá/PR e rumariam para Chapadão do Sul/MS, onde, depois de descarregar, iria para sua cidade para entregar a carreta, já que era sua última viagem com ela e assumiria uma outra.

Com o violento impacto, o Civic teve um princípio de incêndio, sendo rapidamente deliberado pelos outros motoristas que passavam no trecho no momento do acidente, enquanto outros ajudavam o condutor do Honda Civic a sair do mesmo.

O trânsito teve que ser interrompido na Rondon, sentido Andradina/Castilho por duas vezes, uma quando o motorista estava sendo socorrido e depois para a retirada do Civic do meio da pista, causando um congestionamento de mais de 3 Km.

Uma unidade de resgate da Via Rondon socorreu a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foi constatada uma fratura em uma das pernas. Os bombeiros, policiamento rodoviário e colabores da rodovia ajudaram a coordenar o trânsito no local, bastante complicado naquele horário.