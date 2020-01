AEAR realiza jantar para comemorar os 33 anos de fundação

ANDRADINA – A AEAR – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradina e Região, realizou na noite de sexta-feira, 19, no Clube dos Médicos, localizado próximo ao Sindicato dos Bancários, jantar festivo para comemorar os 33 anos de sua fundação, com direito a entrega de placas com homenagens à personalidades que contribuíram para o engrandecimento da entidade no município de Andradina.

Além do presidente local da entidade, o engenheiro civil Rust Kleber de Moraes, o evento contou ainda com a presença do presidente do CREA SP – Conselho Regional de Engenheira e Arquitetura do Estado de São Paulo, Vinícius Marchese Marinelli, da prefeita Tamiko Inoue (PSDB), além dos secretários de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Calvoso, e de Meio Ambiente, Claudio Gotardo, e o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Shiomi Junior.

Um grande número de presidentes de Associações de Engenheiros de cidades do oeste e noroeste do Estado de São Paulo também estiveram presentes, prestigiando esse grande momento.

Vinicius Marinelli agradeceu ao apoio que vem recebendo do presidente da AEAR Andradina, Rust Kleber, pela sua parceria e incentivo: “Desde que estou a frente do Crea-SP tenho acompanhado o crescimento da AEAR e o apoio incondicional da Associação presidida por ele”, disse o presidente do CREA SP.

HOMENAGENS

Durante o jantar festivo foram prestadas homenagens, com a entrega de cartões de prata, a duas importantes personalidades que muito contribuíram para o engrandecimento do nome da AEAR em Andradina e região: o doutor em agronomia, Lauro Kenji Komuro, de 63 anos, casado com Viviane Nishida Komuro e pai de Jessica e Beatriz Komuro. Atualmente é professor na FEA – Fundação Educacional de Andradina e no Centro Paula Souza, na Etec Sebastiana Augusta de Moraes.

O outro homenageado é o engenheiro civil Moacir Rodrigues Pereira, casado com Edna Hernandes Pereira. Pai de Bruno, Elis Minholi e Juliana Pereira. Ele também tem uma vasta folha de serviços prestados aos municípios de Andradina, Presidente Prudente e Campo Grande/SP.

Uma homenagem especial também com entrega de cartão de prata foi feita para a colaboradora da AEAR, Vânia Regina Dias, que ficou muito feliz e agradecida pela lembrança feita pelo presidente Rust Kleber.