Professor Luzimar coleta assinaturas para criação de Projeto ”Casa Rosa”

ANDRADINA – O professor Luzimar Rodrigues da Silva já coletou mais de mil assinaturas visando tornar possível o pedido de criação de futuro Projeto de Lei para implantação no município da “Casa Rosa”, entidade com o objetivo de acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, a exemplo do que já acontece com a CAMOR – Casa do Morador de Rua de Andradina, que acolhe homens, cujo presidente é o próprio professor, que vem fazendo um excelente serviço à frente da entidade, com importantes conquistas.

Segundo o professor Luzimar, como é mais conhecido, “esse é mais um propósito na vida dele e, graças a Deus, e à sociedade andradinense, que vem dando apoio a ele com muito afinco.”

Conforme relatou em sua rede social, foram mais de 1.000 assinaturas num abaixo-assinado para a criação da “Casa Rosa” nesta cidade. Será uma entidade com o objetivo de acolher mulheres vulneráveis.

“Senti demais a necessidade de um lugar como este, já que a Camor (Casa de Apoio aos Moradores de Rua de Andradina), só abriga homens. Vamos correr atrás desta realização, que sem dúvida será de suma importância na qualidade de vida de muitas mulheres, que sofrem com suas angústias e medos. Agradeço a todas as pessoas que se mostraram favoráveis e peço àquelas que não conhecem o projeto, que possam nos apoiar também. Professor Luzimar”

COLETA DE ASSINATURAS

No próximo dia 8 de Fevereiro, a partir das 9h, uma campanha de coleta de assinaturas será realizada no cruzamento das ruas Paes Leme com Alexandre Salomão, o principal centro comercial de Andradina, com a instalação de uma banca para isso, para ampliar ainda mais o número de assinaturas coletadas e tornar possível mais esse grande projeto.

A futura Casa Rosa conta com apoio de toda sociedade andradinense para tornar-se realidade o mais breve possível.