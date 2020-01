Motorista levemente ferido em capotamento na Rondon após fechada

CASTILHO – Um motorista de 54 nos, morador na cidade de Andradina/SP, sofreu ferimentos leves pelo corpo, felizmente, ai se envolver em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 08, no quilômetro 665 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), em Castilho. A unidade de resgate da Via Rondon foi acionada e o motorista recusou encaminhamento até o hospital de Castilho para ser avaliado. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o condutor do VW Gol, na cor branca, placa de Três Lagoas/MS, seguia pela Rondon, sentido à divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, quando, na altura do KM 665 da Rondon, já perto da divisa, um caminhoneiro o ultrapassou e voltou rapidamente para a pista da direita, interceptando sua trajetória.

Para não bater na carreta, o condutor do Gol virou repentinamente a direção para a esquerda, perdendo o controle de direção e capotando, ficando com as rodas para cima na canaleta central de escoamento de águas pluviais.

Motoristas que passavam pelo local na hora do acidente acionaram o serviço de resgate da rodovia, bem como o guincho para a retirada do veículo, que ficou bastante danificado.

O motorista da carreta que teria provocado o acidente fugiu do local sem ser identificado ou localizado.