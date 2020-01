Filho adotivo articulou assalto que terminou com a mãe morta e o pai baleado em Canhotinho, PE

CANHOTINHO/PE – O brutal crime de latrocínio que chocou a cidade de Canhotinho e todo o estado de Pernambuco teve um desfecho inesperado, o filho adotivo do casal identificado como Gabriel Martins se entregou a polícia na tarde de hoje e confessou o crime que acabou ceifando a vida de sua mãe e deixou seu pai ferido.

Gabriel Martins é o mentor de toda a ação, a polícia continua investigando e em busca dos comparsas desse monstro, desse canalha que foi acolhido pelo casal com todo amor e carinho.

Moradores da cidade de Canhotinho estão perplexos e revoltados com tamanha crueldade cometida por esse crápula e seus comparsas.

Mineia Silvania da Silva, tinha 47 anos, a mesma foi amarrada e assassinada na noite de ontem, já seu marido o senhor Josenildo Martins de Melo, de 49 anos foi atingido na nuca por um disparo e seu estado de saúde é considerado grave.

O que fazer com um canalha desses? Um jovem que teve de tudo, teve casa, comida, estudo, e sobretudo amor e carinho, armar contra a vida dos próprios pais. O que esperar de vagabundos dessa qualidade? Que ele e seus comparsas se regenerem? Que aprendam a ter amor ao próximo? Esse vagabundo, safado agora vai comer e beber com o dinheiro dos nossos impostos, enquanto sua mãe está morta e seu pai lutando pela vida no Hospital da Restauração.