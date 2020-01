Andradinense morre em acidente de trânsito em frente ao Cemitério da Saudade, em Araçatuba

Motocicleta com a vítima foi arrastada por uma caminhonete por aproximadamente 150 metros na manhã de sábado. Motorista fugiu do local do acidente

ARAÇATUBA – O andradinense Fernando Ikeda Piona, de 45 anos, morreu na manhã de sábado, 11, ao se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Saudade, em Araçatuba (SP). Ele era filho do casal, Paulo Piona e Alice Ikeda, que já teve uma loja de cortinas em Andradina. O velório será realizado na funerária Undas/PAF, e o sepultamento acontece no domingo, 11, às 13h, no cemitério São Sebastião, em Andradina. O causador do acidente fugiu do local sem ser identificado pela Polícia Militar.

A família de Ikeda Piona é de Andradina, ele foi para Araçatuba para trabalhar como sushiman em um restaurante.

Informações indicam que o veículo da vítima (moto), teria sido atingido na traseira por um automóvel cujo condutor não parou para prestar socorro. A suspeita é de que o causador do acidente tenha sido o motorista de uma caminhonete, que estava em alta velocidade.

O acidente aconteceu em frente ao cemitério da Saudade. A polícia informou para a reportagem que a vítima foi arrastada por uma caminhonete por cerca de 150 metros.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local na tentativa de prestar socorro mas constatou que o condutor da motocicleta já estava morto. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local para coletar elementos que possam esclarecer o acidente.

O trânsito, no trecho da batida que resultou em morte foi interditado. O corpo foi removido por profissionais de uma empresa funerária que também fica em frente ao cemitério da Saudade, para o IML (Instituto Médico Legal), onde será realizado exame necroscópico. Somente após será liberado aos familiares, para realização de velório e enterro.

Um inquérito vai ser instaurado para investigar as causas do acidente. A policia procura o suspeito (com informações do SBT interior)