Homem abre fogo em feira por conta de pastel e acaba baleado por policial que estava de folga em MS

Conforme a polícia, um policial do Batalhão de Choque que estava de folga, acabou baleando o suspeito que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, logo após os disparos, o suspeito tentou fugir, mas foi baleado pelo policial que em seguida acionou o Choque. Quando os outros policiais chegaram no local do confronto, o policial fazia a segurança da feira e o atirador baleado ao chão, já desarmado, estava sendo socorrido pelos bombeiros.

De acordo com a polícia, além do atirador, ninguém mais ficou ferido. Ele foi socorrido, levado para a Santa Casa e seu estado de saúde é considerado estável. Próximo da barraca de pastel, foram encontradas três projéteis no chão e em duas cadeiras haviam marcas de tiros. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.