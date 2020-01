Acusado de matar jovem no bairro Gasparelli vai permanecer preso

ANDRADINA – O serviços gerais Jherody Rangel Moreira, o “Rangel”, de 24 anos, morador no loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, acusado de assassinar na tarde de domingo, 29, o jovem Jean Carlos Felix de Moura, de 25 anos, morador no mesmo loteamento, teve a prisão temporária convertida em preventiva, e foi encaminhado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, onde vai aguardar o julgamento, permanecendo à disposição da justiça.

Ele se apresentou um dia depois de ter cometido o assassinato, já que, devido as graves lesões no pescoço, altura da nuca, a vítima veio a óbito às 3h30 de segunda-feira, 30, e, acompanhado de um advogado compareceu no plantão da Delegacia Seccional de Andradina, depois também de conversações com o delegado responsável pelo caso, Raoni Spetic Selva, junto com uma equipe de investigadores.

Ele só não contava que já havia contra ele um mandado de prisão temporária requerida pelo delegado que registrou inicialmente a tentativa de homicídio inicialmente e depois resultando em homicídio, permanecendo preso aé ser encaminhado a uma cadeia da região.

IRMÃOS DA VÍTIMA

Quando Rangel foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto para cumprimento da prisão temporária de 30 dias, prazo para conclusão do inquérito, deu de cara com dois irmãos do rapaz que ele havia assassinado, presos também temporariamente sob acusação de ter participado do homicídio do idoso Sebastião Batista de Araújo, o “Baiano”, de 65 anos, residente no final da rua 6 da cohab Gasparelli, morto na noite do dia 11/12 último, porque teria abusado de uma menina de 13 anos também moradora no bairro. Seria uma espécie de corretivo por parte de alguns moradores do bairro, mas acabou resultando em homicídio.

Com o risco eminente de vida, a Polícia Civil teve que recambia-lo para Andradina novamente, permanecendo à disposição da justiça até que o pedido de prisão preventiva fosse analisado pela justiça e fosse deferido.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Rangel já foi condenado a 12 anos de prisão por ter tentado matar em dezembro de 2016 um pedreiro, que seria seu ex-cunhado à época, quando ele estava em um bar na rua José Clemente de Lima, praticamente ao lado da escola Leonor Salomão, e do semáforo no bairro Santa Cecília. O pedreiro interpelou Rangel devido uma discução que ele travava com sua companheira à época.

Nervoso por ter sido chamado à atenção pelo ex-cunhado, Rangel desferiu um golpe dado no pescoço do pedreiro foi muito semelhante ao que levou a morte de Jean, no pescoço e de cima para baixo.

Rangel ficou preso pouco mais de 1 ano e seis meses e está assinando já há pelo menos dois anos, do total de 12 a que ele foi condenado.