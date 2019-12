Advogado Maurício Carneiro se filia ao Democratas de Andradina

ANDRADINA – Em um evento bastante concorrido realizado no último sábado, 21, nas dependências do salão de reunião do Guanabara Palace Hotel, contando com a presença de vários correligionários, políticos de Andradina, Murutinga do Sul, Jales e até de Votuporanga, o advogado e ex-vereador Maurício de Oliveira Carneiro formalizou sua entrada no Democratas (DEM), formando com isso um bloco político que vai fazer frente ao atual grupo do ex-prefeito Jamil Ono.

Entre as autoridades presentes, formaram a Mesa de Honra do evento, o atual prefeito de Jales, Flávio Brendi Franco, o assessor do deputado federal Geninho, André Severino, o ex-vereador de Mirandópolis e assessor do deputado federal Guilherme Mussi, Marcos Iarossi; o coordenador do Erplan – Escritório Regional de Planejamento, Lucas Ganga. além dos vereadores por Andradina Sérgio Santaella (também fez parte da Mesa) e Guto Marão, além, do ex-prefeito de Murutinga, José Célio Campos e a esposa Nádia Campos.

A filiação de Carneiro, um idealista e que não esconde de ninguém seu desejo de um dia governar Andradina, foi festejada ao lado de outros partidários que foram recebidos pela presidente do DEM em Andradina, Flávio e outros entusiastas da ideia da união entre os dois políticos. Isso aproxima mais o ex-vereador e o ex-vice-prefeito em uma chapa capaz de “brigar” em condições de igualdade com o grupo que atualmente administra Andradina, cujo reinado já dura 12 anos.

PRONUNCIAMENTOS

CLÁUDIA RIBEIRO

A primeira a fazer uso da palavra foi a presidente local do DEM, Cláudia Ribeiro, que avaliou que a filiação de Carneiro é motivo de orgulho para a sigla por sua contribuição já demonstrada visando melhorar a cidade, segundo ela uma pessoa dinâmica e incansável e pode engrandecer o partido nas próximas eleições.

FLÁVIO AMORIM

Já Flávio Amorim salientou que a filiação de Carneiro como “nova aquisição do partido”, é um reforço positivo no caminho de união para as próximas eleições. O grupo que está nascendo, segundo ele, quer unificar a oposição ao “Bloco Jamilista”. A fala ainda colecionou críticas a ações do atual governo, com ênfase a Saúde, Zona Azul e à concessão de águas e esgoto. Flávio, de forma simples, disse que é hora da mudança. Para isso também pediu a participação da Santa Casa de Andradina junto a uma administração futura.

MAURÍCIO CARNEIRO

Já Maurício Carneiro fez um discurso mais ponderado, evitando por enquanto colocar “lenha na fogueira”, pois ainda depende de muita negociação e pesquisa para se saber quem sai a prefeito e vice na futura chapa reunindo os dois nomes.

Ele agradeceu a grande recepção que teve no partido e fez questão de frisar que sempre manteve amizade com o médico Flávio Amorim, declarando que, se não foi o tempo certo para estar juntos na última eleição, esse tempo se faz oportuno no “agora”.

“Com enorme satisfação estou chegando e tenham a certeza de que o Democratas está ganhando um guerreiro para lutar em benefício da comunidade”, finalizou Carneiro.

PREFEITÁVEIS

Como é do conhecimento de todos os andradinenses, os dois já estiveram em lados opostos quando na ultima eleição saíram candidatos a prefeito por seus partidos à época, sendo derrotados pela atual prefeita Tamiko Inoue, que recebeu o forte apoio de Jamil Ono e seu grupo.

COSTURANDO APOIOS

Os desafios do grupo que está se formando hoje está em promover a adesão de outras “pontas soltas” para viabilizar uma candidatura forte, capaz de sair vencedor nas eleições do ano que vem, finalizou Carneiro.