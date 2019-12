Mãe e filho são presos acusados de tentativa de homicídio em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, 25 (Natal), o pintor Rafael Fernandez Sales de Goes, de 18 anos, e sua mãe, a dona de casa Beatriz Fernandez, de 33 anos, acusados de tentativa de homicídio contra o padrasto de Beatriz, morador na zona rural de Castilho. A vítima foi socorrida ao hospital José Fortuna, passou por sutura dos ferimentos e permaneceu internada. Os dois permanecem à disposição da justiça.

O caso de tentativa de homicídio aconteceu na tarde de quarta-feira, 25, quando a Polícia Militar tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no sítio Floresta, localizado no assentamento Pendengo, na zona rural de Castilho e que a vítima havia sido socorrida por populares até o Hospital de Castilho.

Pela unidade hospitalar entraram em contato com a vítima Nelson Caetano Carneiro, de 51 anos, que se encontrava em atendimento médico com várias perfurações por objeto cortante (canivete), sendo: 2 cortes profundos no lado esquerdo do tórax, 2 no braço esquerdo, 2 na região das costas e alguns cortes no dedo médio da mão esquerda, que estavam sendo suturados pelo médico Dr. Antônio Carlos Ribeiro, informando que o estado da vítima era estável e permaneceria internado em observação.

Ainda pelo local os policiais militares coletaram mais informações com a testemunha Laércio Azarias da Silva, que presenciou os fatos e socorreu a vítima até o Hospital. Este informou que o autor das facadas seria o neto da esposa da vítima, um jovem de 18 anos de idade de nome Rafael, cuja profissão era pintor.

De posse de tais informações a ocorrência foi repassada às demais equipes via rede rádio (Copom) e equipes de Força Tática, Comando de Força Patrulha e Rádio Patrulhamento de Castilho e Nova Independência iniciaram os trabalhos para identificar e prender o autor.

Já pelo sitio Floresta, assentamento Pendengo, os policiais militares fizeram contato com a esposa da vítima, Irondina Soares, que confirmou às equipes que seu neto Rafael havia esfaqueado seu avô e deixando o local com sua mãe Beatriz, em um veículo Ford Fiesta, cor prata, município de Nova Independência, conduzido por uma pessoa chamada Gilberto.

Ao prosseguirem nas diligências, as equipes localizaram o autor Rafael e sua mãe Beatriz na casa do campeiro Gilberto, pela Fazenda Serenata, no município de Nova Independência. Beatriz já estava lavando a sua roupa e a de Rafael, que apresentavam vestígios de sangue.

Cabe ressaltar que Nelson (Vitima), Laércio (testemunha/Vítima) e Irondina (testemunha) informaram em suas versões que o autor das facadas seria Rafael, pois o mesmo não aceitou ser advertido pelo avô durante a festa de confraternização (Natal).

Indagada, para defender o filho, Beatriz alegou ter cometido sozinha a tentativa de homicídio, assumindo para si toda a responsabilidade, cuja versão foi confirmada pelo filho Rafael.

Diante das evidências e das testemunhas que apontavam sem sombra de dúvidas Rafael como autor dos golpes de canivete contra a vítima, ele, Beatriz e Gilberto receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Permanente da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado Raoni Spetic Selva ratificou a voz de prisão contra Rafael e sua mãe Beatriz Fernandez.

Já Gilberto, que havia dado fuga aos autores, foi ouvido, indiciado por facilitação e liberado ao término da ocorrência. O canivete utilizado no crime não foi localizado.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia no fórum local, para onde foram levados na quinta-feira, 26, o juiz decidiu que os dois vão aguardar aos processos presos. Rafael foi encaminhado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência e sua mãe à penitenciária de Tupí Paulista, à disposição da justiça.