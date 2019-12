Guaraçaí se mobiliza pela permanência do padre Orlando Maffei

GUARAÇAI – Vários segmentos da sociedade guaraciense estão se mobilizando para tentar que a igreja católica não concretize a transferência para Mirandópolis do padre Orlando Maffei, que está no município a apenas um ano e tem previsão de ser formalizada no mês de fevereiro do próximo ano. Várias postagens em redes sociais estão pedindo que o remanejamento seja cancelado. Na missa deste domingo, 22, além de manifestações de apoio ao padre, cartazes e faixas devem reforçar o pedido da população da cidade.

Um abaixo assinado solicitando a permanecendo de Orlando Maffei na cidade já ultrapassa as 700 assinaturas e assim que atingir um numero considerado razoável, deve ser entregue na sede regional da igreja católica, em Araçatuba, para que o bispo diocesano tome conhecimento dos pedidos da comunidade guaraçaiense.

Acompanhe algumas dessas manifestações a favor da permanência do padre Orlando Maffei e, Guaraçaí.