Dono de lanchonete morre baleado durante assalto em Lins

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, dois criminosos invadiram o estabelecimento no Bairro Ribeiro e renderam os funcionários e clientes que estavam no local.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, segundo a polícia, o comerciante Rodrigo Alves Gudima levou um tiro na cabeça.

Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre o que foi levado da lanchonete e ninguém foi preso.

G1