Fiscalização apreende 1.340 quilos de maconha em Rosana e prende quatro homens por tráfico internacional de droga

Fardos com o entorpecente estavam escondidos em meio a uma suposta ‘mudança’ que era transportada no baú de uma caminhonete que seguia com destino à capital paulista.

ROSANA – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde de sexta-feira (13), em Rosana (SP), uma carga com 1.340 quilos de maconha.

O flagrante ocorreu durante fiscalização realizada no km 75 + 500 da Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), onde os policiais abordaram uma caminhonete, com placas de São Paulo (SP), que vinha da cidade de Capitan Bado, no Paraguai, e seguia com destino à capital paulista. O veículo era ocupado por dois homens, ambos moradores de Uberlândia (MG), sendo o condutor um eletricista, de 42 anos, e o passageiro um autônomo, de 24 anos.

Segundo a polícia, eles apresentaram “grande nervosismo” e durante a vistoria os militares encontraram no baú do veículo os fardos com os tabletes que totalizaram 1.340 quilos de maconha.

A droga estava escondida em meio a uma carga de móveis que faziam parte de uma suposta “mudança” transportada pelo veículo.

Durante a consulta da documentação e a conferência com os sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que a caminhonete havia sido roubada na cidade de Guararema (SP).

Os dois ocupantes da caminhonete indicaram aos militares que um carro também acompanhava a viagem e realizava a função de “batedor”, com a tarefa de alertá-los sobre possíveis fiscalizações policiais nas rodovias por onde passassem.

Isso fez com que tivesse início o patrulhamento em busca do veículo e, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, o carro foi abordado, tendo outros dois homens como ocupantes. Eles foram identificados como um motorista, de 34 anos, morador de Embu (SP), que seguia como condutor do veículo, e um balconista, de 22 anos, de São Paulo (SP), que viajava como passageiro, e confessaram a participação no crime.

A ocorrência de tráfico internacional de droga foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente (SP), onde ficaram apreendidos a maconha e os veículos e onde os quatro homens permaneceram no aguardo da audiência de custódia na Justiça e de posterior encaminhamento a uma unidade carcerária.

G1