Desacerto comercial termina em tentativa de homicídio na Vila Mineira

ANDRADINA – O comerciante Alexandre Carlos Viana, o “Maranguape”, de 41 anos, residente na rua Bahia, Vila Mineira, levou dois tiros (um na perna e outro no lado esquerdo do quadril), ao sofrer tentativa de homicídio na tarde de sexta-feira, 13, na oficina em que trabalha localizada no cruzamento das ruas Aquidauana com Espírito Santo, mesmo bairro em que mora. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura dos ferimentos e foi liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência no 2º DP.

Segundo apurado pela reportagem, o autor dos disparos é o também comerciante Diulio Lacerda de Souza, residente no cruzamento das ruas São Paulo com São Francisco, bairro Piscina, que foi até a oficina de solta e fábrica de carretinhas para receber uma divida da vítima A. C. V., de 41 anos. Não foi informado qual seria esse valor.

Em determinado momento houve uma discussão entre os dois comerciantes e D. L. S., sacou uma arma da cintura, um revólver calibre .38mm e disparou pelo menos seis vezes, acertando a vítima na perna esquerda, que transfixou a panturrilha e no tecido adiposo (gordura), localizado no quadril, lado direito.

Depois do crime o autor fugiu do local em uma Toyota Hillux na cor branca ou prata, indo até sua residência, onde guardou o revólver em um cofre e fugiu, tomando rumo ignorado. Até o fechamento dessa edição ele não havia sido localizado.

As Polícias Civil e Militar foram até a residência dele e em vistoria no imóvel, onde funciona uma venda de box e forros de PVC, localizaram rifle semi-automático, numeração 7022 Calibre .22 com lanterna e laser acoplados como acessório, além de 71 munições Calibre .38 e 32 munições Calibre .22 estando 7 deflagradas.

Também foram localizados na residência um coldre para arma portátil bem como uma caixa embalagem de arma portátil marca Taurus, provavelmente do revólver utilizado na tentativa de homicídio.

A Ocorrência foi apresentada no 2° DP onde o delegado registrou o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio e apreendeu as armas, munições e objetos apresentados.

O delegado Raoni Spetich Selva determinou ainda a apreensão do rifle e de um cofre onde supostamente o revólver está guardado e deve submetê-lo à perícia para tentar abri-lo.