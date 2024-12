Tiro de Guerra realizou cerimônia de Formatura

ANDRADINA – O Tiro de Guerra de Andradina realizou na manhã de quinta-feira (28), a formatura de encerramento do corrente ano de instrução. Comandados pelo Primeiro Sargento Ismael Moreira dos Santos, Chefe da Instrução do TG, jovens atiradores concluíram com aproveitamento as instruções e receberam o Certificado de Reservista.

A formatura contou com a presença de Luiz Ramos Netto, que respondem pelo setor de Segurança Pública de Andradina, que representou o Chefe do Executivo Municipal, Eloá Pessoa, representante do Legislativo Municipal, convidados, familiares e amigos dos referidos atiradores.

Na ocasião, os monitores concludentes do Curso de Formação de Cabos (CFC) foram promovidos à graduação de Cabo de 2ª Classe da Reserva do Exército Brasileiro. O comandante do TG agradeceu a presença das autoridades, familiares, amigos e ex-atiradores, que abrilhantaram a formatura, o apoio da administração municipal no suporte às atividades do TG; e por fim, ressaltou que após nove meses de instrução militar, os atiradores puderam colocar em prática o civismo e a cidadania, por intermédio de diversas atividades voluntárias em prol da cidade de Andradina.